МАУ планирует осуществлять полеты в аэропорт "Хитроу" три раза в неделю.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 17 декабря запускает рейс из киевского аэропорта «Борисполь» в лондонский аэропорт «Хитроу» и обратно.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Читайте такжеМАУ отменила рейсы из региональных аэропортов в Израиль

«С 17 декабря 2020 года авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» открывает рейсы в один из крупнейших аэропортов Европы - лондонский «Хитроу»... Рейс PS 117 будет выполняться из Киева (KBP) в 09:50 и прибывать в Лондон (LHR), Терминал 2 в 11:25. Обратный рейс PS 118 запланирован из Лондона (LHR), терминал 2 в 12:20 с прибытием в Киев (KBP) в 17:40», - сказано в сообщении.

Отмечается, что МАУ планирует осуществлять полеты в аэропорт «Хитроу» три раза в неделю: по четвергам, субботам и воскресеньям. При этом продолжатся полеты в лондонский аэропорт «Гэтвик» по понедельникам, средам и пятницам.

«Аавиакомпания сможет обслуживать маршрут с частотой шесть, а в новогодние праздники семь раз в неделю», - сказано в сообщении.

Пресс-служба также сообщила, что таким образом МАУ предлагает удобные международные стыковки из аэропорта «Хитроу» (LHR) через Киев в Дубай (DXB), Тель-Авив (TLV), Тбилиси (TBS), Баку (GYD) и по внутренним маршрутам в Харьков (HRK), Днепр (DNK), Одессу (ODS), Львов (LWO), Николаев (NLV), Херсон (KHE).

"Из Киева через Хитроу (LHR) в партнерстве с Air Canada украинцам предлагаются удобные стыковки в Торонто (YYZ), Монреаль (YMQ), Ванкувер (YVR) и в Орландо (MCO) в партнерстве с British Airways", - сказано в сообщении.

Кроме этого, компания предлагает своим пассажирам международные стыковки из аэропорта «Гэтвик» (LGW) через Киев в Дубай (DXB), Каир (CAI), Тель-Авив (TLV), Ереван (EVN), Тбилиси (TBS) и Баку (GYD), а также стыковки с внутренними маршрутами - Харьков (HRK), Днепр (DNK), Одесса (ODS), Львов (LWO), Николаев (NLV), Херсон (KHE).

"Из Киева через Гэтвик (LGW) в партнерстве с British Airways можно добраться на Маврикий (MRU) и Бермуды (BDA)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания применяет стандарты и процедуры безопасности в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, Международной организации воздушного транспорта, Европейского агентства авиационной безопасности, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а также Министерства здравоохранения Украины и Государственной авиационной службы Украины.

МАУ

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».

Рейсы МАУ

В октябре авиакомпания МАУ скорректировала расписание рейсов на ноябрь. В частности, компания отложила начало выполнения рейсов Киев - Брюссель - Киев, Киев - Дюссельдорф - Киев и Киев - Прага - Киев до 27 ноября 2020 года.

Также авиакомпания приняла решение об отсрочке рейсов в Ереван и Баку до 13 ноября 2020 года.

6 ноября 2020 года МАУ анонсировала отмену рейсов из Львова и Харькова в Израиль.

МАУ также объявила об отмене с 8 ноября рейсов из Львова и Харькова в Тель-Авив.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Павел Степанец