Расписание рейсов позволит обеспечить стыковку с десятком международных и внутренних рейсов через Киев.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) продолжает восстановление рейсов, которые были приостановлены в связи с влиянием пандемии COVID-19, в частности, с 18 июня запускает рейсы из Киева в Варшаву (Польша).

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Об этом сообщила пресс-служба перевозчика на своем сайте.

Рейсы будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям по следующему расписанию: Киев (KBP) - Варшава (WAW): вылет 9:55 (по местному времени) - прилет 10:30 (по местному времени); Варшава (WAW) - Киев (KBP): вылет 14:05 (по местному времени) - прилет 16:35 (по местному времени).

Отмечается, что расписание рейсов позволяет обеспечить стыковку с десятком международных и внутренних рейсов через Киев (аэропорт «Борисполь»), в частности, пассажиры из Варшавы смогут удобно добраться и в обратном направлении: в Харьков, Днепр, Запорожье, Львов, Ивано-Франковск, Херсон, Одессу, Кишинев (Молдова), Тбилиси, Батуми (Грузия), Тель-Авив (Израиль), Ереван (Армения), Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ), Баку (Азербайджан), Каир (Египет).

Планы МАУ на лето 2021

В апреле авиакомпания «Международные авиалинии Украины» представила сеть маршрутов на период летней навигации, запуск которых позволит восстановить авиационное сообщение регионов Украины с многочисленными странами Европы через международный аэропорт «Борисполь».

В частности, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» и Департамент по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 25 июня запускают первые прямые рейсы из Киева в эмират.

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Автор: Павел Степанец