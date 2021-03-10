Авиакомпания сможет выполнять в Мексику по два чартерных рейса в неделю в период с 28 марта по 30 октября.

МАУ получила права на полеты из Киева на известный мексиканский курорт Канкун на берегу Карибского моря.

Об этом идет речь в приказе Госавиаслужбы Украины №384 от 5 марта 2021 года, сообщает Avianews.com.

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Авиакомпания сможет выполнять в Мексику по два чартерных рейса в неделю в период с 28 марта по 30 октября.

Также документ разрешает МАУ запустить чартеры из Киева в турецкий город Невшехир в Каппадокии и греческий город Янина.

На данный момент авиаперевозчик официально анонсировал только старт рейсов в Невшехир с 25 марта. Полеты запланированы с частотой два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Продажа билетов Киев-Невшехир открыта на сайте МАУ по цене от 6100 грн в обе стороны с учетом перевозки ручной клади и багажа.

Невшехир расположен недалеко от основных достопримечательностей Каппадокии и в часе езды от горнолыжного курорта Эрджиес.

Летнее расписание

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) планирует в летнем расписании осуществлять рейсы по 43 международным маршрутам. С 28 марта 2021 года будет постепенно восстанавливаться оригинальная сеть маршрутов.

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Автор: Елена Коваленко