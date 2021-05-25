Остается открытым вопрос транзита над территорией Украины для белорусских авиакомпаний.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) поддерживает решение властей Украины о прекращении пролета над территорией Беларуси для всех украинских авиакомпаний, а также прекращение прямых коммерческих рейсов между Украиной и Беларусью.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

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«Авиаперевозчик поддерживает решение Президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны и Правительства Украины о запрете пролета над территорией Беларуси для украинских авиакомпаний, а также прекращение прямого авиационного сообщения между Украиной и Беларусью, которое отражает позицию Европейского Союза и является зеркальным к аналогичным решениям большинства стран Европы», - сказано в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что авиакомпания начиная с 2019 года не выполняет прямые коммерческие рейсы в Беларусь из-за отсутствия достаточного прямого трафика пассажиров между двумя странами.

«Львиная доля трафика украинских пассажиров в направлении Беларуси конечным пунктом своего авиапутешествия выбирает Российскую Федерацию со стыковкой в Минске», - сказано в сообщении.

В то же время ряд нынешних коммерческих маршрутов сети МАУ проходит над территорией Беларуси, и именно их будет касаться изменение маршрутов.

«В настоящее время пересмотр маршрутов будет касаться регулярных рейсов в Вильнюс, а также в Финляндию (Хельсинки, Вааса) в рамках индивидуальной чартерной программы авиакомпании. На данных маршрутах облет вызовет в среднем дополнительно 40 минут летного времени, а соответственно - дополнительные затраты на авиатопливо», - сообщили в авиакомпании.

Пресс-служба подчеркнула, что, несмотря на это и исходя из общей ситуации в авиационной отрасли, вызванной пандемией COVID-19, в авиакомпании не видят оснований для подорожания билетов из-за необходимости облета.

В то же время некоторые маршруты, экономическая целесообразность которых находится на грани рентабельности и которые не являются фидерными (подвозными) для авиакомпании, могут быть отменены для предотвращения наращивания дотационных рейсов.

На данный момент авиакомпания МАУ не планирует отмены каких бы то ни было рейсов из-за необходимости облета территории Беларуси, но будет наблюдать за динамикой и глубиной продаж.

Также пресс-служба сообщила, что остается открытым вопрос транзита над территорией Украины для белорусских авиакомпаний, который также требует решения.

Кроме этого, авиакомпания МАУ акцентировала внимание на необходимости дальнейшего диалога между государственными институтами и коммерческими перевозчиками по обеспечению транспарентных условий работы украинских перевозчиков в зоне запрещенных перелетов по сравнению со своими восточными и западными конкурентами. Это необходимо для недопущения искажения конкуренции на маршрутах.

Отмечается, что такой диалог будет иметь принципиальное значение для восстановления прямых средне- и дальнемагистральных коммерческих рейсов в восточном и северо-восточном направлениях.

Авиасообщение с Беларусью

Украина с 00:00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что «совершенно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета - ради того, чтобы задержать активиста и блогера Протасевича».

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Ряд европейских стран заявили о возможном введении санкций против Беларуси за данный инцидент. Кроме того, некоторые авиакомпании незамедлительно прекратили использование воздушного пространства Беларуси.

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Автор: Павел Степанец