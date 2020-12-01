4 декабря МАУ запускает рейс Киев-Дели.

Авиакомпания МАУ запускает авиарейс Киев-Дели.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба авиакампании.

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"Учитывая большое количество запросов, 4 декабря мы снова запускаем рейс Киев — Дели", - говорится в сообщении.

Как отмечается, самый дешевый билет в этом направлении будет стоить $366.

Страны "зеленой" зоны:

По состоянию на 27 ноября Индия попала в "зеленую" зону.

По возвращению из Индии не нужно сдавать тест на коронавирус или идти на самоизоляцию.

В то же время, следует понимать, что отнесение страны к "зеленой" зоне еще не означает, что украинским туристам туда теперь можно легко попасть. В большинстве из этих стран до сих пор действуют карантинные ограничения, которые в том числе запрещают въезд иностранных туристов. С правилами въезда в каждую страну можно ознакомиться на сайте.

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Автор: Екатерина Лиманская