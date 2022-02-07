Украинцы смогут попасть в Марокко только при наличии сертификата вакцинации, ПЦР-теста и визы.

Королевство Марокко с 7 февраля 2022 года вновь открыло границы для иностранных туристов.

Это стало возможным благодаря тому, что популярная африканская страна с сегодняшнего дня открывает воздушное пространство после прекращения полетов в ноябре прошлого года из-за вспышки штамма коронавируса "Омикрон".

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Согласно обновленным данным на интерктивной карте МИД Украины, с 7 февраля 2022 года въезд в Марокко разрешен пассажирам всех категорий (гражданам Украины и иностранцам), прибывающим из Украины, в том числе транзитом через территорию третьих стран, при условии обязательного предъявления сертификата вакцинации с QR-кодом (признаются все доступные в Украине вакцины), совместимым со стандартом ЕС, и отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до момента регистрации на авиарейс, а также надлежащим образом заполненного "санитарного формуляра". При этом от детей в возрасте от 6 до 18 лет требуется лишь наличие отрицательного ПЦР-теста.

По прибытии в Марокко у всех без исключения пассажиров в возрасте старше 6 лет будет отбираться экспресс-анализ на антитела в специальных центрах, оборудованных непосредственно в помещениях аэропортов. Там же выборочно могут отбираться также дополнительные ПЦР-тесты.

При этом лица, чей экпресс-анализ покажет положительный результат при отсутствии существенных симптомов заболевания, будут подлежать самоизоляции по месту жительства в Марокко или в отеле для туристов, срок которой будет определяться в зависимости от действующих на день приезда санитарно-эпидемиологических требований. Лица с более выраженной симптоматикой заболевания будут подлежать госпитализации в государственных или частных медицинских учреждениях.

Кроме того, в МИД напомнили, что украинцам для въезда в Марокко нужно оформить визу.

Как ранее сообщал УНИАН, в течение февраля 2022 года Австралия, которая оставалась закрытой для иностранных туристов два года, снова откроет свои границы для вакцинированных путешественников.