По словам ученых, она является старейшей из известных морских звезд.

Эксперты из Кембриджского университета изучили найденные в так называемых сланцах Фезуата горного хребта Антиатлас в Марокко окаменелости морской звезды, возраст которой составляет 480 млн лет.

Читайте такжеВ Турции раскопали храм Афродиты, которому 2500 лет (фото)По словам ученых, она является старейшей из известных морских звезд. Предыдущий претендент на звание старейшего зарегистрированного образца морской звезды был на 50 млн лет моложе. Новый вид назван Cantabrigiaster fezouataensis, передает apostrophe.ua со ссылкой на Daily Mail.

"Если вы вернетесь в прошлое и погрузитесь в море, то вы не узнаете ни одного из морских организмов - кроме морских звезд, они являются одними из первых современных животных", - сказал эволюционный палеоэколог Аарон Хантер.

По словам исследователей, Cantabrigiaster fezouataensis не хватает примерно 60% черт строения тела современной морской звезды - вместо этого она выглядит как гибрид морской звезды и морской лилии. Морские лилии - это фильтрующие организмы с волнистыми рукавами, которые напоминают растения тем, что прикреплены к морскому дну с помощью цилиндрического "стебля".

"Уровень детализации окаменелости потрясающий - ее структура настолько сложна, что нам потребовалось время, чтобы понять ее значение", - сказал доктор Хантер.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН