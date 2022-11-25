Выпуск "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" о Херсонской области был записан еще до полномасштабного вторжения России.

Украинский путешественник Дмитрий Комаров в рамках проекта "Мандруй Україною" отправился в экспедицию по Украине, чтобы продемонстрировать туристический потенциал нашей страны и раскрыть ее невероятную красоту.

Как говорится в анонсе шоу, в первом сезоне проекта Комаров показал сказочные уголки Херсонщины, которые, к сожалению, сейчас находятся в оккупации российскими войсками, которые 24 февраля начали полномасштабное вторжение в нашу страну.

В частности, путешественник показал невероятные места, куда каждый украинец обязательно отправится на отдых после нашей победы. В программе, снятой до полномасштабного вторжения, Комаров погрузился в загадки уникального биосферного заповедника Аскания-Нова, который сейчас находится в оккупации. Асканию-Нову называют одним из семи чудес Украины. Здесь находится более 1200 животных с пяти разных континентов мира.

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Также зрители вспомнят и настоящую пустыню по среди Херсонщины – Олешковские пески, которые называют украинской Сахарой, а также отправятся на свидание на остров Джарылгач вместе с семьями создателей "Мандруй Україною" – Дмитрием Комаровым и Александрой Кучеренко, а также с Александром Дмитриевым, Ириной Спиридоновой и 6-летней дочерью Алисой. Тогда команда проекта показала, как на Джарилгаче можно устроить романтический ужин не хуже, чем на Мальдивах.

"Это настоящая сказка и гордость, что у нас есть такие места. Друзья, нам следует пользоваться тем, что подарила наша родная страна, наша природа, наши уникальные заповедники, моря, пляжи, пески. Это следует беречь и получать удовольствие", – во время одной из экспедиций прокомментировал Комаров.

Кроме того, путешественник посетил Лемурийское озеро, изучил его секреты и узнал, действительно ли оно такое целебное, как о нем говорят.

Рассказы о невероятной Херсонщине, а также других уголках Украины зрители смогут увидеть уже с 28 ноября 2022 года в 17:00 с понедельника по четверг в эфире телеканала ТЕТ.

Чем занимается Дмитрий Комаров во время войны

После 24 февраля Дмитрий Комаров поставил свою деятельность путешественника на паузу и активно работает на информационном фронте, рассказывает и показывает ужасы, которые творят российские оккупанты на украинской земле.

Также телеведущий на своих личных страницах в соцсетях публикует видео и фото освобожденных городов Харьковщины, Херсонщины и других регионов. Кроме того, Комаров вместе с другими неравнодушными украинцами работает и на волонтерском направлении.

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