Как сообщил телеведущий, многие территории заминированы. Поэтому он призывает быть очень осторожными и следить за детьми.

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров посетил деоккупированные территории Харьковской области и показал, что там оставили захватчики. Так, ведущий программ "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною" рассказал, что они начали завозить в магазины российские товары, перекрасили стеллу на въезд в город в триколор и везде повесили свои баннеры.

"Россияне запускали оккупационные власти во всех сферах жизни, перекрасили много чего в триколор, развесили борды "Россия навсегда", завозили в магазины "сосиски ЛНР", "московский майонез", российские напитки. Идти не собирались. А обычные украинцы были вынуждены жить, принимать навязанные правила. Тех, кто был не согласен, ждали пытки", - шокировал Комаров.

Несмотря на то, что они планировали там пробыть долго, в сентябре ВСУ выгнали оккупантов с позором. Некоторые даже пытались притворяться гражданскими.

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"Они раздевались до трусов, бросали форму и прятались в подвале. Но так в трусах их в плен и брали", - добавил Комаров.

Он также отметил, что после оккупации на этих территориях остается очень много взрывоопасных предметов и оружия, поэтому призывает местных жителей быть очень осторожными.

Напомним, Комаров показал, на что потратил деньги от продажи своего авто.

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