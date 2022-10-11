Известный ведущий побывал в районе Киева, куда россияне попали ракетами 10 октября.

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров побывал на месте прилета российских ракет в Киеве. Он опубликовал видео, на которых отчетливо видны последствия бомбежки.

"Во всем, что окружает нас, есть правила. Даже в преступных группировках есть правила и принципы. Война – не исключение, в ней есть правила. Россия их нарушала. Война должна происходить на поле боя, в зоне боевых действий. Не справившись в честном бою, Россия вынесла войну за поле боя и перенесла в мирные города. Война войной, но при чем здесь жилые кварталы, детские площадки, туристические объекты, парки, офисы, прогулочные зоны? Почему ранены или убиты те, кто шел по улице или проезжал перекресток в машине? Это самый низкий, бесчеловечный, самый позорный способ ведения боя", - сказал ведущий программы "Мир наизнанку".

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Он также отметил, что страна-агрессор не умеет сражаться на поле боя. И когда они понимают, что проигрывают эту войну, начинают убивать мирное население.

"Еще удивляет, что наибольшая часть населения России стала душевнобольной. Россияне, вопрос – чем вам не угодил детская площадка в парке Шевченка? Какой там военный объект уничтожен? Какие "нацисты и наемники" играли в песочнице, заставив вашу армию отправить в песок многомиллионную высокоточную ракету? Так вот, какие у меня чувства после того, что увидел за день? Главное – призрение. Я не уважаю вас, россияне. Я презираю ваше правительство и армию. Я презираю каждого из вас, кто рад этой войне", - добавил Дмитрий Комаров.

Напомним, 10 октября, Россия выпустила по Украине более восьми десятков ракет. Они прилетели в мирные районы Днепра, Харькова, Киева, Львова, Ивано-Франковска и других городов страны. Украинские знаменитости практически сразу отреагировали на массированный обстрел Украины.

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