Комаров рассказал, как оказался в очень опасной ситуации.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Комаров рассказал, что попал под обстрел возле Антоновского моста в Херсоне. Он посетил освобожденный 11 ноября город, чтобы засведетельствовать зверства оккупантов на украинской земле.

После пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, он с командой поехал к Антоновскому мосту, чтобы пообщаться с семьей, живущей прямо возле него. В этот момент начался обстрел города.

"Стены задрожали. Полетели стекла. Мы выскочили на улицу и спрятались с детьми за стеной в противоположной от Днепра стороне. Там застали ещё несколько прилётов (судя по звуку - миномёт). Помогли семье с детьми сесть в машину и уехать. Мы попали под обстрел через два часа после визита президента. Он очень рисковал", - рассказал Комаров на своей странице в Instagram.

Видео дня

Также он выразил гордость за Владимира Зеленского, который не побоялся приехать в ранее оккупированный Херсон, несмотря на всю опасность.

Напомним, ранее Даниэль Салем показал, как его встречали в освобожденном Херсоне.

Вас также могут заинтересовать новости: