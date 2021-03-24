Полеты из Киева в Даламан стартуют с 30 апреля с частотой два раза в неделю.

Дочерний лоукостер Turkish Airlines — AnadoluJet в сезон летней навигации откроет регулярные рейсы из Киева и Одессы в Даламан.

Об этом сообщает Avianews.com.

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Полеты из Киева в Даламан стартуют с 30 апреля с частотой два раза в неделю. Самолет будет вылетать из Даламана в Киев по четвергам и воскресеньям в 23:00. Вылеты из Киева запланированы по понедельникам и пятницам в 02:20.

Стоимость авиабилетов Киев-Даламан начинается от $222 в обе стороны с учетом перевозки ручной клади 8 кг и багажа 20 кг.

Рейсы Одесса-Даламан AnadoluJet запустит 2 мая также с частотой два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Вылеты из Даламана в Одессу будут выполняться в 12:00. Обратные вылеты из Одессы в Даламан запланированы на 14:55.

Авиабилеты Одесса-Даламан на рейсы AnadoluJet продаются по цене от $222 в обе стороны с учетом перевозки ручной клади 8 кг и багажа 20 кг.

AnadoluJet в Украине

Турецкий лоукостер AnadoluJet, являющийся подразделением одного из крупнейших авиаперевозчиков мира Turkish Airlines, с 30 марта 2021 года впервые начнет полеты в Украину.

AnadoluJet

AnadoluJet предоставляет собой упрощенный сервис по сравнению с материнской авиакомпанией. В Украину будут летать Boeing 737-800 на 189-мест эконом-класса. Бизнес-класс в самолете отсутствует. Похожие авиалайнеры использует крупнейший лоу-кост Европы Ryanair.

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Автор: Елена Коваленко