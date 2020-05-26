Появился сайт, где можно отслеживать снятие ограничений на путешествия в разные страны мира

На специальном ресурсе можно оперативно узнавать все обновления, связанные с допуском иностранных туристов в разные страны.

В Интернете появился ресурс, где можно отслеживать ситуацию с ограничениями на путешествия в разные страны мира, вызванные пандемией коронавируса.

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В частности, на сайте Travelbans можно отследить, какие страны закрываются для иностранных туристов из-за COVID-19 и когда они открываются.

Также на сайте обновляется информация о работе аэропортов по всему миру, пограничном контроле между странами, а также условиях въезда в ту или иную страну: наличие медицинской справки с результатами теста на коронавирус, прохождение тестирования по прибытию, необходимость отправляться на обсервацию и так далее.

Сайт обновляется по мере поступления свежих данных из разных стран в хронологическом порядке. Кроме того, можно вбить конкретную интересующую вас страну или регион.

Также у сайта есть чат-бот в Телеграм, где можно оперативнее отслеживать обновления.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперт рассказал, куда украинцы смогут полететь на отдых предстоящим летом.

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