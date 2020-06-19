Украина All inclusive: журналисты показали сказочный отдых на Синевире и туристический этно-колорит Полтавщины

Спецпроект «Украина All inclusive» продолжает рассказывать о поразительных туристических местах Украины.

На этой неделе ТСН на «1+1» начала спецпроект «Украина All Inclusive», чтобы рассказать зрителям о малоизвестных туристических локациях в Украине. Команда спецпроектов ТСН посетила разные уголки страны и нашла, где в Украине спряталась Шри-Ланка, какое озеро на карте страны более соленое, чем Мертвое Море, и где можно увидеть экзотических животных, не выезжая за границу.

Журналистка ТСН Людмила Бадалян перенеслась в карпатское село Колочава, где можно посмотреть на горные пейзажи, которые не уступают швейцарским. А Марина Макущенко путешествовала по аутентичным селам Полтавщины, чтобы почувствовать настоящий дух украинской истории и устроить медитативный отдых от большого города.

Закарпатье: горное село Колочава, водопад Шипот, озеро Синевир и спа-процедуры с пчелами

В небольшом горном поселке Колочава на Закарпатье можно рассчитывать на невероятный отдых посреди густых лесов и величественных гор. Колочава входит в национальный природный комплекс «Синевир», где расположено само озеро Синевир. Оно входит в список семи чудес Украины. Добраться до него просто: от Колочавы до озера нужно преодолеть всего 30 километров. Вглубь оно достигает 24 метров. Уехать отсюда без сотни красивых фото и селфи невозможно, ведь озеро окружено большим количеством хвойных деревьев, отражение которых видно в воде.

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Еще одна точка - водопад Шипот, который расположен на северных склонах горного массива в селе Пилипец. Этот водопад достигает 14 метров, его чистая вода разбивается о камни, создавая каскады из воды.

Для тех, кто мечтает убежать от городской суеты, забыть о проблемах и побыть в покое среди природы, Колочава станет лучшим местом для отпуска. Также здесь есть более активный и оздоровительный отдых: местные придумали спа-процедуры. Так, здесь можно полежать "на пчелах" - для оздоровительного эффекта. Здесь предлагают поспать в домике, который стоит на улье. Местные уверяют, что вибрации насекомых успокаивают нервную систему. Однако решиться на такое могут не все, ведь пчелы здесь повсюду.

Другое лечебное развлечение - традиционное карпатское СПА. Желающие могут окунуться в чан с минеральной водой, которая насыщена различными травами. После распаривания гостям предлагают завершить процедуру в ледяной горной реке.

Полтавщина: отели-хутора, этно-колорит и настоящие украинские вареники

В туристическом плане Полтавщина стала магнитом для тех, кто хочет уединиться и перезагрузиться. А также центром украинской истории - пейзажей, еды и интерьеров. В туристических городах и селах Полтавщины - Миргород, Большие Сорочинцы, Опошня - можно найти отели-хутора, пожить в настоящей украинской хате и окунуться в прошлое.

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Интересно, что здесь часто гостят не только украинцы, но и много иностранцев - немцы, американцы и туристы из разных уголков мира.

Но жизнь в аутентичной украинской хате - это не единственное развлечение на Полтавщине. Здесь можно посетить музеи, этнофестивали, взять мастер-класс по керамике или кулинарии, отдохнуть на пляже, покататься на велосипедах, отведать настоящие украинские вареники и блюда по рецептам предков. А также даже провести церемонию бракосочетания по всем украинским традициям.

А для тех, кто не хочет погружаться в древности, в 15 минутах от Полтавы находятся современные отели, аквапарк, веревочный парк, бассейн, спа, спортивные площадки для детей и взрослых, на каждом шагу - контактные зоопарки, велосипеды, лошади и вкусные вареники.

Туристы рассказывают, что едут на Полтавщину за медитативным хуторским отдыхом и перезагрузкой от жизни в больших городах.

Уже сегодня, в 19.30 зрителей ТСН ждет следующий сюжет спецпроекта «Украина All inclusive» - три стихии отдыха в Днестровском каньоне - на воде, в небе и под землей.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее журналисты проекта «Украина All inclusive» показали, как устроить незабываемый отпуск в живописной Херсонщине.

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