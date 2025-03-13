Пик цветения шафрана в Колочаве еще стоит дождаться.

На фоне общего потепления в Украине, в Закарпатской области начали цвести первые крокусы. Полюбоваться этими нежными весенними цветами в регион ежегодно приезжают тысячи туристов.

В частности, одиночные цветки шафрана Гейфеля уже появляются на территории музея под открытым небом "Старое село" в Колочаве, расположенного в нацпарке "Синевир".

Их фотографиями на своей странице в Facebook поделился местный гид Юрий Радивилов, отметив, что цветков еще совсем немного.

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"На сегодня только так, очень редко...", – сообщил он вчера.

Согласно информации на странице Радивилова, первый крокус в Колочаве появился пять дней назад.

Отмметим, что обычно массовое цветение крокусов в Украинских Карпатах приходится на конец марта, но на высокогорье они могут сохраняться даже до начала мая. Поэтому можно надеяться, что через неделю-две в Колочаве уже будет немало крокусов (но чтобы не ехать зря, можно предварительно уточнить информацию в администрации музея).

Напомним, что музей под открытым небом "Старое село" в Колочаве является одним из самых удобных вариантов для украинцев полюбоваться массовым цветением крокусов в Карпатах. Шафран Гейфеля здесь растет в огромном количестве и за ним бережно ухаживают. При этом туристам не нужно подниматься высоко в горы, а в качестве бонуса они получают экскурсию по интересному этнографическому музею.

Куда еще в Украине можно отправиться в путешествие, чтобы полюбоваться весенними цветами, читайте в нашем большом материале.

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