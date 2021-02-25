В электронном проездном будет храниться информация о прививочном статусе путешественников, а также результаты недавних тестов на COVID-19.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), которая представляет около 290 авиакомпаний со всего мира, призвала лидеров стран Европейского Союза ввести «паспорта вакцинации», чтобы возобновить работу сектора авиаперевозок.

Об этом сообщает EURACTIV со ссылкой на письмо ассоциации, переданное в ЕС.

Читайте такжеСегодня вакцинация от коронавируса начинается во всех областях УкраиныВ документе IATA призывает к введению «научно обоснованных ограничений на границах» по всей Европе, а также просит европейские страны «согласиться с решающей ролью безопасных цифровых решений, таких как проездной IATA Travel Pass».

Письмо подписано вице-президентом IATA по европейскому направлению Рафаэлем Шварцманом и адресовано президенту Европейского совета Шарлю Мишелю в преддверии виртуальной встречи лидеров ЕС 25 февраля.

В письме говорится, что в электронном проездном, предложенном ассоциацией, будет храниться информация о прививочном статусе путешественников, а также результаты недавних тестов на COVID-19. Это должно позволить пассажирам быстро предоставлять медицинскую информацию другим странам до попадания на их территорию.

IATA утверждает, что ее проездной «даст правительствам и властям, а также пассажирам и членам экипажей необходимую уверенность в состоянии здоровья каждого пассажира», а также поможет оставаться в курсе быстро меняющихся юридических требований.

Строгие требования проверки должны помочь и в борьбе с мошенниками, распространяющими фальшивые сертификаты о вакцинации, считают в IATA.

Ассоциация заявляет, что пограничные ограничения могут быть ослаблены поэтапно по результатам оценки соответствующих показателей здоровья для каждого региона, в частности процента вакцинированного населения, уровня инфицирования и уровня смертности. IATA предлагает сотрудничество правительствам стран, чтобы помочь составить дорожные карты, которые позволят возобновить свободное передвижение европейцев.

Читайте такжеПосол Германии рассказала, когда украинцы снова смогут воспользоваться безвизом с ЕСВ письме утверждается, что государствам-членам ЕС стоит согласиться с «разумным» подходом к снятию ограничений на международных границах, установив «достижимый баланс между риском и финансовой устойчивостью людей/экономики».

Паспорта вакцинации: что известно

В феврале сообщалось, что цифровые паспорта с информацией о вакцинации от COVID-19 для путешественников, над которыми работает Международная ассоциация воздушного транспорта, могут быть запущены «в течение нескольких недель».

Созданием паспортов вакцинации занимается не только IATA. В январе несколько технологических и медицинских компаний, среди которых Microsoft, Salesforce и Oracle, запустили инициативу по разработке такой технологии. Разрабатываются и местные системы, к примеру, в Дании или Лос-Анджелесе.

В ЕС идея о предоставлении тем, кто вакцинировался от COVID-19, сертификата для возможности путешествовать — так называемого «паспорта вакцинации» — вызвала споры. Страны с развитым туристическим сектором, как правило, более благосклонны к этой концепции, например, Италия, Болгария, Португалия, Словения и Испания.

В январе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал ввести свидетельство о вакцинации, чтобы возобновить поездки. Кипр также настаивает на том, чтобы вакцинированным путешественникам разрешили отказаться от тестирования и карантина при перемещении между странами ЕС.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Перевод: Катерина Комолова