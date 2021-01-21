Пока в Евросоюзе нет единого мнения относительно внедрения так называемых "COVID-паспортов" для пересечения границы. Появление таких документов у украинцев возможно, если это станет требованием ЕС для попадания на его территорию.
Об этом рассказал народный депутат от фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий в эфире телеканала «Украина 24». При этом он отметил, что Украина обязательно будет делать электронный реестр вакцинации.
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"Даже в странах ЕС еще нет единодушного мнения о том, вводить ли (covid-паспорта – ред.). Например, Франция спорит по этому поводу. Я точно могу вас заверить, что Украина будет делать электронный реестр вакцинации, это очень важно для страны», - заявил Радуцкий.
Относительно "ковидных паспортов" нардеп выразил уверенность, что это не будут бумажные паспорта.
"Если ЕС потребует от граждан Украины подтверждения вакцинации, у нас Минцифры уже практически применяет приложение «Дія». Думаю, в электронном виде в приложение «Дія» будет вноситься информация о вакцине. Уже из этого делают... что будет целый завод, тратить деньги на паспорта. Если это будет требование ЕС, чтобы туда попасть, то мы же не можем лишить своих граждан возможности путешествовать по миру",- отметил парламентарий.
Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?
- Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer добились в третьей фазе испытаний вакцины высокого показателя эффективности. В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.
- Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.
- В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.
- 18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.
- И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.
- В Великобритании уже начали вакцинацию от коронавируса.
- В Украине уже утвердили план вакцинации населения. В правительстве отметили, что план будет обновляться в зависимости от исходных данных.
- Президент Украины Владимир Зеленский поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину до конца зимы.
- В Украине уже утвердили план вакцинации населения. В правительстве отметили, что план будет обновляться в зависимости от исходных данных
- Президент Украины Владимир Зеленский поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину до конца зимы.
- 30 декабря 2020 года в ОП сообщили, что Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech. Речь идет о закупке 1 млн 900 тыс. доз по цене 504 грн за дозу.
- Украина будет закупать вакцину от коронавируса через британского посредника Crown Agents.
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