Нардеп отметил, что Украина обязательно будет делать электронный реестр вакцинации.

Пока в Евросоюзе нет единого мнения относительно внедрения так называемых "COVID-паспортов" для пересечения границы. Появление таких документов у украинцев возможно, если это станет требованием ЕС для попадания на его территорию.

Об этом рассказал народный депутат от фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий в эфире телеканала «Украина 24». При этом он отметил, что Украина обязательно будет делать электронный реестр вакцинации.

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"Даже в странах ЕС еще нет единодушного мнения о том, вводить ли (covid-паспорта – ред.). Например, Франция спорит по этому поводу. Я точно могу вас заверить, что Украина будет делать электронный реестр вакцинации, это очень важно для страны», - заявил Радуцкий.

Относительно "ковидных паспортов" нардеп выразил уверенность, что это не будут бумажные паспорта.

"Если ЕС потребует от граждан Украины подтверждения вакцинации, у нас Минцифры уже практически применяет приложение «Дія». Думаю, в электронном виде в приложение «Дія» будет вноситься информация о вакцине. Уже из этого делают... что будет целый завод, тратить деньги на паспорта. Если это будет требование ЕС, чтобы туда попасть, то мы же не можем лишить своих граждан возможности путешествовать по миру",- отметил парламентарий.

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Автор: Андрей Василюк