Безлюдный Сидней: как живет самый крупный город Австралии в эпоху коронавируса (фоторепортаж)

По состоянию на 26 марта 2020 года в Австралии коронавирусом заболели 2 810 человек, 13 из них умерли.

Крупнейший город Австралии Сидней также принимает карантинные меры из-за распространения коронавируса.

Читайте такжеКак цветение сакуры лишило людей по всему миру инстинкта самосохранения во время пандемии коронавируса (фоторепортаж)

В стране еще нет тотального запрета для всех выходить из дома, однако много учреждений уже закрыты. Тем временем на улицах проводят дезинфекцию, людей вокруг немного.

При этом ранее страна закрыла границы для иностранцев, а все местные жители, которые прибывают из-за границы, должны в обязательном порядке провести 14 дней на самоизоляции.

В целом, по состоянию на 26 марта 2020 года в Австралии коронавирусом заболели 2 810 человек, 13 умерли (из них 7 в штате Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней). При этом в стране уже вылечились от коронавируса 172 человека.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в Китае, с которого началась пандемия коронавируса во всем мире, постепенно ослабляют карантинные меры в связи с уменьшением количества инфицированных, а местные жители постепенно начинают снова выходить на улицы.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Читайте также: