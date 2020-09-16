Одновременно робот может доставлять еду на четыре стола.

Ресторан в южнокорейском Сеуле нанял роботов – они работают в заведении в роли официантов.

Об этом пишет Reuters.

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Похож на тележку робот доставляет клиентам ресторана заказ, чтобы минимизировать контакты персонала и посетителей и усилить социальную дистанцию, введенную в стране в рамках карантина.

Заказ люди делают на специальных сенсорных экранах, которым оборудованы столы в зале, а уже робот приносит блюда с кухни, используя при этом SLAM-возможности (одновременная локализация и отображение), чтобы избегать препятствий на пути и передвигаться между столов.

Одновременно робот может доставлять еду на четыре стола. Он оснащен подносами для блюд объемом до 30 кг, сенсорным экраном и динамиком, с которого раздается корейский или английский язык (на выбор).

Со следующего года разработчики обещают новую модель таких «официантов» – с распознаванием голоса.

Работодатели во всем мире ищут пути решения вопроса по предотвращению заражения своих работников, обеспечивая им оптимальные условия труда, а также минимизируя их контакты с клиентами.

Больше всего от пандемии страдают владельцы ресторанов и ночных клубов: эти заведения сразу закрываются, как только количество новых случаев инфицирования в стране растет. Поэтому представители этого бизнеса, а также сервисов по доставке, больше всего озабочены созданием безопасных условий для своих работников и посетителей.

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Перевод: Яна Ставская