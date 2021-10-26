Центр Киева, в частности микрорайон Золотых ворот, занял 16 место в британском рейтинге 49 лучших районов мира.

Составители назвали его историческим сердцем города и одновременно образцом прогрессивности, сообщает сайт "Комментарии.Киев".

Британское издание "Time out" опросило более 27 тысяч жителей городов, чтобы определить лучшие районы для постоянного проживания или путешествий.

Украинская столица заняла в рейтинге 16 место и обошла в нем Барселону, Амстердам, Париж, Прагу, Монреаль и Дубай.

Составители рейтинга отметили сочетание современных городских технологий, удобные зеленые зоны и сохранение исторического наследия в районе Золотых Ворот. В материале указано, что центр Киева "излучает энергию и творчество".

В августе прошлого года лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко пообещал за 5 лет вывести Киев в сотню лучших городов мира и представил план, который позволит реализовать эту цель. В мае этого года Киев занял 87-е место в международном рейтинге городов от компании "Resonance". Кроме того, в начале октября Киев возглавил рейтинг украинских городов от Forbes и был признан лучшим городом для ведения бизнеса в Украине.

Автор: Виктория Гордиенко