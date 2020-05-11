Смягчение карантина на Одесщине: для посетителей открыли старинную Аккерманскую крепость (фото)

Аккерманская (Белгород-Днестровская) крепость - один из самых популярных туристических объектов юга Украины.

В Белгород-Днестровском районе в Одесской области сегодня в связи со смягчением карантина для посетителей открылась старинная Аккерманская (Белгород-Днестровская) крепость, которая является историко-архитектурным памятником.

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Как сообщили в коммунальном предприятии «Фортеця», управляющем крепостным комплексом, в понедельник Аккерманская крепость возобновила работу. «Все желающие снова могут посещать территорию исторического памятника.

Вход на территорию осуществляется с соблюдением всех мер безопасности в условиях карантина: масочный режим, экскурсионные группы не более 20 человек», - сказано в сообщении.

Отмечается, что посетители должны внимательно придерживаться безопасной дистанции во время прогулок.

Справка УНИАН. Аккерманская (Белгород-Днестровская) крепость - один из самых популярных туристических объектов юга Украины. Точная дата начала строительства Аккерманской крепости неизвестна. Большинство историков учредителями крепости считают генуэзцев, которые пришли в Причерноморье в 13 веке.

По другим данным, она возведена в 15 веке, строилась 200 лет. Это - одно из самых больших и мощных сооружений тогдашнего времени на территории современной Украины. Строение из камня известняка общей площадью чуть больше 9 га стоит на высоком скалистом берегу Днестровского лимана. С трех сторон окружено рвом, который некогда заполнялся водой, ширина его порядка 14, а изначальная глубина – 22 метра. Протяженность оборонительных стен - около 2,5 км, высота стен и башен от 5 до 15, а толщина от 1,5 до 5 метров.