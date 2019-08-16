Руководитель КП «Фортеця» Одесского облсовета Александр Морозов: Был случай – у местных жителей не оказалось мангала и для этих целей разобрали часть кладки старинной Аккерманской крепости, так сказать, под шашлычок

Всемирно известный историко-архитектурный памятник - Аккерманская крепость, расположенный в Белгород-Днестровском районе Одесской области, - одна из самых популярных туристических «точек» юга Украины. Представляет собой (в плане) неправильный многоугольник, «захвативший» 9 гектаров скалистого берега Днестровского лимана. Мощь древнего бастиона впечатляет. Высота стен и башен – от пяти до пятнадцати, а толщина – до пяти метров; два с половиной километра оборонительных стен окружает глубокий ров. Это удивительное сооружение (ХIII–ХV веков) строили из камня-известняка приблизительно двести лет. Оно пережило и многие войны, и циничных вандалов, а сейчас дрогнуло от удара стихии – ураганного ветра и ливня.

О сложившейся в крепости ситуации корреспондент УНИАН расспросил руководителя коммунального предприятия «Фортеця» Одесского областного совета Александра Морозова.

Александр Владимирович, ваше заявление о повреждении крепости вызвало немалый резонанс. Что именно произошло во время непогоды?

Ураган наделал немало бед в Белгород-Днестровском районе: селевой поток, подтопления домов, провалы дорог, пострадала и крепость. Представьте, всего за шесть часов у нас выпала четырехмесячная норма осадков! Учитывая, что это памятник архитектуры 14-15 века, сохранять его достаточно сложно и без таких природных катаклизмов. Где-то что-то проседает, обваливается... Так, на северо-западной стене башня Сокровищница упала еще 140-150 лет назад, и потому проводятся первоочередные противоаварийные работы... Сейчас из-за ливня в этой зоне произошел обвал кладки – упало около четырех кубометров камня. Также на башне №2, которую укрепляли бетонными подушками в 2016 году, разорваны контрольные маяки и образовались новые трещины, от стены отошла кладка, башня №25 – подмыв грунта, стены просели и появились трещины.

Кроме того, в 2011 году на территории крепости, на Античной улице, проводились археологические раскопки. Из-за проливного дождя часть раскопа обвалилась, выпала кладка и с другой стороны от Килийских ворот…

Все повреждения зафиксировала специально прибывшая комиссия. Теперь ожидаем дальнейших действий, в частности, выделения средств, без которых восстановительные мероприятия невозможны.

В какую сумму могут обойтись восстановительные работы?

Сложно сказать. Пока нет проектов, не составлены сметы, а это должны делать специалисты. Исходя из своего опыта, могу лишь отметить, что четко просчитать необходимое количество камня, бетона, раствора и стоимость работ можно только при возведении нового здания – плюс-минус квадратный метр. Когда же речь о памятнике архитектуры, точную калькуляцию составить очень сложно. Часто бывает: начинаются работы при одном плане, но в ходе реконструкции появляются «сюрпризы», требующие дополнительных материальных и физических ресурсов.

Подобное было, например, в 2017 году. Во время ремонта вывалились камни, пришлось оперативно разрабатывать дополнительный проект, делать специальные крепежи, захват, чтобы сначала фрагмент укрепить, а потом уже проводить плановые мероприятия.

Если бы не последнее ЧП, как можно охарактеризовать состояние крепости?

В 2017 году Одесский областной совет принял комплексную программу реставрации и сохранения Аккерманской крепости, предполагающую, в том числе первоочередные противоаварийные работы, реставрацию, музеефикацию, консервацию. Объем финансирования – около 400 млн грн. Первый этап программы - проектирование, который мы прошли, и на этом заглохло. Видно, решили, мол, если программа принята, то она будет каким-то образом функционировать сама по себе. Но необходимо финансирование. Если его нет, то нет ничего. То есть, однозначно состояние крепости удовлетворительным не назовешь. Ведь требуется большое количество различных работ. Начиная от Килийских ворот и заканчивая башней Пушкина (у каждой крепостной башни, в зависимости от ее истории и легенды, имеется оригинальное название, – УНИАН).

В этом нуждаются все стены, башни, крыши – необходимо реставрировать практически всю крепость. При этом работы должны быть, в первую очередь, плановыми и, разумеется, регулярными. Другими словами, нужно действовать четко по принятой программе: проект, первоочередные противоаварийные работы, реставрация, музеефицация, консервация. И делать все постоянно, а не от случая к случаю, когда случится ЧП. Вот тогда получим результат – крепость будет в хорошем состоянии...

Однако выделение средств декларировалось неоднократно на протяжении многих лет, а суммы назывались немалые… Помнится, еще в 2004 году чиновники профильного управления обладминистрации заявили, что крепость включена в перечень 100 памятников старины всемирного значения, находящихся под угрозой исчезновения. Мол, для ее спасения разработан 8-летний проект, требующий финансирования в размере 80 миллионов долларов, которые выделит Всемирный фонд памятников. Чиновниками озвучивались и другие солидные суммы, но потрачены ли они по назначению?

Мне сложно ответить на этот вопрос. КП «Фортеця» создано только восемь лет назад, а я возглавил предприятие в 2016 году. Приходилось слышать о выделении каких-то средств, но о судьбе их не знаю. Говорили о поступлении европейского гранта на освещение, если не ошибаюсь, около 600 тыс евро. Валюта поступила в один из банков, но по назначению почему-то не дошла...

Видите ли, есть еще и такой нюанс – деньги обещают многие. Например, приезжают представители турецких, польских, румынских компаний, которые, как бы, пытаются что-то предпринять. Но, кроме разговоров и попыток, я не вижу пока ничего. Все – на уровне бесед. Областной совет выделяет деньги на первоочередные противоаварийные работы, а на все остальное - охрану, освещение, коммуникации, благоустройство – мы зарабатываем сами, в частности, за счет тех же экскурсий.

Что привлекает туристов в Аккерманскую крепость?

Здесь «дышит» история более двух тысячелетий, которой пропитан каждый камень, каждая пядь земли. Ведь крепость стоит на остатках античного города Тира (V - IV вв. до н. э), а возводилась для укрепления границы Молдавского княжества. Выстояв многие штурмы, пала в 1484 году и потом более 300 лет была под властью турецких правителей. Пережила многие войны и, с учетом своего солидного возраста, потрясающе сохранилась.

Здесь все уникально! От самого входа – Килийских ворот, до каждой из двадцати пяти сохранившихся башен… Веками за этими стенами кипела жизнь. Например, Гражданский двор был застроен одноэтажными домами и служил горожанам убежищем при нападении врага. В Гарнизонном дворе дислоцировались войска, а сердцем Аккермана была цитадель (Генуэзский замок), в которой находилось командование. Здесь – старинный минарет и христианский храм, раскопки античного города, все стены, башни несли свою смысловую нагрузку, у каждой – своя история, предназначение.

Вся территория открыта для посещения?

Да. Кроме башен Пушкина и Гаремной. Первая нуждается в реставрации (требуется ремонт крыши), во второй собираемся обустроить музей. Но пока все это - в проектах...

Насколько безопасно посещение древнего объекта? Ведь на территории происходили несчастные случаи. Как-то погибла туристка из-за обвала на башне, соединявшей Гарнизонный и Гражданский дворы. Были и другие ЧП – падения, суициды…

Правда, было такое, в том числе – падения с высоты. Но ЧП, как правило, происходили со стороны города (Белгород-Днестровского, – УНИАН). В плане обвала – в том месте давно провели укрепительные работы, а для безопасности туристов на смотровых площадках мы установили специальные ограждения, предприняли ряд других превентивных мер.

Правда ли, что местные жители разбирали старинную крепостную кладку на личные нужды?

Старожилы говорят: все близлежащие дома построены из крепостного материала – разбирали камень и строили дома, заборы – все, что находится вокруг крепости, в старой части Белгород-Днестровского.

Была и при мне неприятная история. Местные жители вышли на маевку к Днестровскому лиману – с западной стороны крепости. У кого-то, видно, не оказалось мангала и для этих целей разобрали часть кладки – так сказать, под шашлычок… Чтобы предотвратить подобный вандализм в будущем, пришлось принять радикальное решение – когда начались первоочередные противоаварийные мероприятия, установили забор. Теперь в крепость можно зайти только через центральные ворота.

Были также настоящие баталии из-за отсутствия цивилизованного туалета: одни говорили, что он необходим, некоторые историки – что современная постройка испортит старинный вид. Ходили слухи об иностранцах, не желавших заходить в деревянный туалет, под которым – выгребная яма, и справляли нужду у всех на виду…

Это правда. И, благо, нормальный туалет построили, потому что раньше вся крепость превращалась в сплошной нужник. При этом посетителей становится все больше: сейчас ежегодно - 150 тысяч человек. Мы разработали 15 экскурсионных маршрутов, включая путешествие по воде, выход на мостик и много других интересностей.

В общем, привели в порядок и наполнили инфраструктуру. Например, на территории функционирует Город мастеров - местные умельцы демонстрируют свое умение, рассказывают об особенностях тех или иных изделий, проводят мастер-классы, скажем, по изготовлению глиняных горшков и варке мыла. Мы обустроили контактный зоопарк, детскую площадку и прочее – все, чтобы туристы могли провести в крепости целый день.

Более того, на территории, на фоне старинных сооружений, проводятся настоящие рыцарские турниры, реконструкция боев, фестивали, концерты. Считаю, что для сохранения старинного объекта важны три направления – туризм, экономика (поддержание и развитие самого объекта), а также - научные работы – история, археология.

На территории крепости работали экспедиции, в том числе международные, которые обнаружили, в частности, уникальные строительные объекты римского города. Сейчас раскопки продолжают?

В настоящее время прекращены, и мы ведем с ними (инициаторами исследований, – УНИАН) диалог в ультимативной форме. В том плане, чтобы, работая на памятнике, не наносить ему ущерб. Ведь на территории крепости, действительно, было много раскопок, но при этом отсутствовала соответствующая консервация. И сейчас они становятся причиной обвалов. Другими словами, при раскопках нужно четкое понимание, с какой целью «роется земля». Поэтому я поменял тактику и стратегию в плане подобных исследований, так как непродуманные действия для древней крепости чреваты последствиями.

Ранее говорили о возможном включении ее в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На каком этапе решение этого вопроса?

Пока – на документальном, но мы потихоньку движемся к цели. Недавно зарубежные эксперты осмотрели объект и были очень удивлены его состоянием. Ведь притом, что бастион нуждается в реставрации, он сохранен. Поразившись его масштабам и внешним видом, иностранцы считают, что такой объект имеет все основания для внесения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Но Европа осторожно относится к подобным вопросам, а нам медлить нельзя. Если вовремя не устранить болевые «точки», не провести оперативно первоочередные противоаварийные мероприятия, последствия будут фатальными.

Лариса Козовая