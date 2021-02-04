С 10 февраля Австрия ужесточит карантинные требования для приезжих в страну из-за рубежа.
Читайте такжеВ Дубае из-за коронавируса закрывают бары и пабыОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The local.
Прибывшие в страну должны будут предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста или отрицательный тест на антиген в дополнение к регистрации с помощью онлайн-формы.
Отныне люди, которые регулярно пересекают границу по работе, также должны будут регистрироваться онлайн раз в неделю, предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген, но карантин на них не распространяется.
Пограничный контроль с Чешской Республикой и Словакией расширят. Также усилят контроль в горнолыжных зонах, чтобы туристы не пересекали границу.
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