Отмененный отпуск: что делать украинцам, которые не могут отправиться в купленные до карантина туры (видео)

Всплеск возмущений от клиентов турфирм происходит именно сейчас, потому что много людей покупали туры по системе раннего бронирования еще в прошлом году со скидкой, и начиная с мая многие из них должны были выезжать на отдых.

Из-за карантина и закрытых границ немало украинцев теряют авиабилеты и туры в другие страны, которые приобрели заблаговременно еще до ограничений. Некоторые успевают их перенести на другое время, а те, у кого путешествие летом, еще надеются на возобновление перевозок. А вот вернуть деньги от туроператора в полном объеме практически невозможно.

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Как говорится в сюжете ТСН, все больше украинцев, которые приобрели билеты на самолеты от авиакомпаний или полноценные поездки от туристический компаний, оказываются в ситуации, когда запланированные на весну-лето путешествия отменяются из-за пандемии коронавируса. Впрочем чаще всего им лишь предлагают перенести поездку на более поздние даты, а о возврате денег речь даже не идет.

Одни из клиентов, оказавшиеся в такой ситуации, рассказывают, что если и предлагают вернуть средства, то с удержаниями, которые в туркомпании называют как "фактически понесенные убытки". Впрочем, сколько это именно обычно сразу не говорят, лишь намекая, что это будет немалая сумма.

В то же время руководитель одной из туристических компаний рассказывает, что всплеск возмущений от клиентов происходит именно сейчас, потому что много людей покупали туры по системе раннего бронирования еще в прошлом году со скидкой, и начиная с мая на отдых должны были выезжать в среднем по 100 туристов в неделю. Женщина отмечает, что большинство ее клиентов все же соглашаются на перенос тура, понимая, что могут остаться и без денег, и без тура.

"Не только в Украине, но и во всем мире туроператоры и отели не могут вернуть деньги туристам. Лучший из тех вариантов, которые сейчас возможны, во-первых, успокоиться, потом связаться со своим агентом, который расскажет конкретную ситуацию с тем или иным оператором", - объясняет руководитель Украинской ассоциации турагентств Антон Рудич.

Вместе с тем руководитель ассоциации советует туристам: если ваша поездка срывается из-за карантина, соглашайтесь на предложение перенести ее на как можно более позднюю дату, ведь о возобновлении международного сообщения в ближайшее время, говорят чиновники, пока не говорится.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что туристический сезон 2020 все же состоится. В то же время дипломат убежден, что отпуска будут не такими как раньше.

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