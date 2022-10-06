В отелях и на курортах по всему миру появляется все больше мест и услуг, ориентированных на сон.

Все большей популярностью среди туристов во всем мире пользуется формат отдыха, чтобы можно было хорошенько выспаться и таким образом поправить здоровье.

От этом идет речь в материале CNN.

При этом в отелях и на курортах по всему миру появляется все больше мест и услуг, ориентированных на здоровый сон.

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Особенно популярным такой формат отдыха стал после начала пандемии коронавируса, и в результате ряд крупных игроков в отельной индустрии сосредоточили свое внимание на тех, кто страдает от недосыпания.

Например, туристам начали чаще предлагать номера, оснащенные инновационной звукоизоляцией или улучшенными кроватями, а также специальные условия для медитаций и релакса, включая "меню подушек" в заависимости от того, в какой позе гость предпочитает спать, аромотерапию и расслабляющие травяные напитки.

Доктор Ребекка Роббинс, знимающая исследованиями сна, объясняет, что такая тенденция назревала давно. В прошлом гостиничная индустрия в основном была сосредоточена на вещах, которые на самом деле отвлекают от сна. Но на самом деле большинство туристов заселяются в отели именно чтоб поспать.

"Люди часто связывают путешествие с декадентской едой, сбоем режима сна, посещением достопримечательностей и всем тем, что вы делаете во время путешествия, по сути, за счет сна. Теперь, я думаю, произошел огромный сейсмический сдвиг в нашем коллективном сознании и приоритетах в отношении здоровья и благополучия", – пояснила она.

При этом, по ее мнению, с началом пандемии, когда многие люди сообщили об ухудшении качества сна, началось уделяться повышенное внимание к проблемам недосыпания и поиску способов, как с этим справиться.

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики британской платформы Money.co.uk назвали топ-10 стран мира, жители которых ведут самый здоровый образ жизни.