Во время первых рейдов были проинспектированы поезда Бахмут - Львов, Киев - Харьков, Борисполь - Киев.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) и Национальная полиция Украины проводят специальные рейды по проверке соблюдения карантинных требований на вокзалах и в поездах.

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Об этом сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и. о. главы правления компании Ивана Юрика.

«Мы придерживаемся всех карантинных ограничений и мер, стремимся обеспечить максимальный комфорт и в то же время максимальную безопасность во время пассажирских перевозок. Именно поэтому совместно с Национальной полицией мы усилили контроль за соблюдением карантинных требований в пассажирских поездах и на объектах железнодорожного транспорта», - цитирует пресс-служба его слова.

Отмечается, что во время первых рейдов были проинспектированы поезда №142 Бахмут - Львов, №724 Киев - Харьков, а также экспресс №831 Борисполь - Киев.

«Правоохранители ограничились составлением только одного протокола об административном нарушении для пассажира на вокзале, который отказывался от ношения маски, но предупредили более 20 пассажиров в вагонах, маски которых были надеты неправильно», - сказано в сообщении.

«Укрзализныця» также сообщила, что контроль за соблюдением масочного режима будет усилен.

Компания будет информировать пассажиров об опасности COVID-19 на табло и экранах вокзалов, аудиооповещениями и масштабной кампанией в вагонах.

Директор филиала «Пассажирская компания» Александр Перцовский также сообщил, по какому номеру можно звонить для сообщения о зафиксированном нарушении.

«Если вы видите такие нарушения, незамедлительно обращайтесь на горячую линию 0-800-50-3222. Мы способны избежать полной остановки железнодорожного движения только сделав поезда образцовой территорией безопасности», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в марте «Укрзализныця» усилила карантинные мероприятия в связи с обострением пандемии COVID-19 в Украине, в частности, они предусматривают санитарную обработку вагонов в каждом пункте формирования и оборота вагонов после каждого рейса.

Коронавирус в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 13 тыс. 276 новых случаев COVID-19, умерли от осложнений болезни 430 пациентов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 769 тыс. 164 человека. Летальных исходов всего было зафиксировано 35 тыс. 017.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, ситуация с распространением COVID-19 в некоторых регионах Украины пока на грани критичности.

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Автор: Павел Степанец