Украинская авиакомпания «Мотор Сич» с 12 апреля запускает новый рейс между Киевом и Черновцами.
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Об этом сообщила пресс-служба перевозчика на своей странице в соцсети Facebook.
Отмечается, что полеты будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.
«Вылет из международного аэропорта «Киев» имени Игоря Сикорского («Жуляны») в 20:10, прибытие в Черновцы в 21:15. Вылет из международного аэропорта «Черновцы» в 07:00, прибытие в Киев в 08:15», - сказано в сообщении.
Справка УНИАН. Авиакомпания «Мотор Сич» является структурным подразделением публичного акционерного общества «Мотор Сич» - одного из ведущих предприятий мира по разработке, производству, ремонту и обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. На сегодняшний день авиакомпания оперирует флотом из 9 самолетов, осуществляя регулярные пассажирские международные и внутренние рейсы, пассажирские и грузовые чартерные рейсы, а также специальные рейсы, обеспечивающие деятельность головного предприятия. Базовым аэропортом авиакомпании является международный аэропорт «Запорожье».
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