Пограничники начали проверять COVID-сертификаты въезжающих в электронном виде.

Иностранцам облегчили въезд в Украину - пограничники начали применять электронную проверку COVID-сертификатов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

После сканирования QR-кода специальная программа определяет документ на предмет того, настоящий ли он, и показывает, завершил ли человек полный цикл вакцинации, имеет ли он отрицательный тест на COVID или, возможно, недавно переболел коронавирусом.

Весь этот процесс занимает несколько секунд. Ранее пограничникам приходилось проверять документы визуально, что создавало значительные очереди на паспортном контроле.

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"Вероятность подделки снижается до нуля. И соответственно граждане не смогут обмануть ту страну, которая подключена к этой системе при пересечении границы", - говорит руководитель пресс-службы ОКПП "Киев" Светлана Бурда.

Напомним, что с 5 августа иностранным гражданам усложнили процесс пересечения украинской границы.

Автор: Станислав Кожемякин