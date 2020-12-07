В Вифлееме установили рождественскую елку / фото REUTERS
Рождественскую елку зажгли в Вифлееме.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как отмечается, праздничное дерево традиционно поставили напротив Храма Рождества Христова.
На верхушку установили рождественскую звезду и украсили елку сотнями красных и белых огоньков.
Из-за пандемии коронавируса количество присутствующих на торжествах было ограничено. Хотя обычно за действом наблюдает толпа людей.
Рождественские приготовления: в городе, где родился Иисус Христос, зажгли елку
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