Елку украсили сотнями красных и белых огоньков.

Рождественскую елку зажгли в Вифлееме.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, праздничное дерево традиционно поставили напротив Храма Рождества Христова.

На верхушку установили рождественскую звезду и украсили елку сотнями красных и белых огоньков.

Из-за пандемии коронавируса количество присутствующих на торжествах было ограничено. Хотя обычно за действом наблюдает толпа людей.

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Автор: УНИАН