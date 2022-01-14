Выходные 15-16 января - последние, когда можно успеть полюбоваться елкой.

17 января в Киеве начнут демонтировать праздничную локацию на Софийской площади (главная елка страны).

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Праздничная локация на Софийской площади, где расположена главная елка страны, завершает работу. В субботу, 15 января, и воскресенье, 16 января, киевляне и гости города могут в последний раз полюбоваться елкой, посетить праздничную ярмарку, каток, карусель и фуд-корты. С понедельника начнется демонтаж локации.

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Новогодние локации на Контрактовой площади и возле Арки Дружбы народов будут работать немного дольше - до 23 января.

Напомним, главная елка Украины на Софийской площади вошла в ТОП-15 самых красивых елок Европы. Киевская лесная красавица занимает 13 место.

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