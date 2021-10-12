Острова Фиджи особо популярны среди богатых туристов.

Островное курортное государство Фиджи откроет границы для вакцинированных туристов.

О таком решении объявил министр туризма Фиджи Файяз Койя, сообщает CNN Travel.

"Прошло почти два года с тех пор, как мы принимали иностранных гостей. И все эти два года мы боролись, адаптировались и готовились. Сегодня наша национальная авиакомпания готова, наши отели и туроператоры готовы, а фиджийцы готовы безопасно приветствовать возвращение мира", – зявил он.

Отмечается, что путешественникам, прибывающим на Фиджи, необходимо будет предъявить доказательства того, что с момента их второй вакцинации прошло не менее 14 дней.

Читайте такжеМалайзия отменит запрет на поездки для полностью привитых от COVID-19: названа датаКроме того, они должны будут предъявить результаты отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, чтобы въехать в страну, а потом здать еще один тест через 48 часов после прибытия на острова.

Дети в возрасте до 18 лет, которые не были вакцинированы, также допускаются к посещению при условии, что их сопровождает вакцинированный взрослый.

При этом весь туристический бизнес на Фиджи, местные жители и туристы должны будут следовать рекомендациям, изложенным в плане CareFiji. Путешественникам также необходимо будет загрузить приложение Care Fiji на свои телефоны до прибытия в страну. Они смогут использовать приложение для бронирования отелей и курортов, соответствующих условиям программы.

Туризм на Фиджи

Архипелаг Фиджи, представляющий собой скопление вулканических и коралловых островов, расположенных в юго-западной части Тихого океана, расположен в Океании на востоке Меланезии.

Климат на островах Фиджи океанический тропический. Температура здесь держится в пределах 20-30 градусов тепла круглый год, с периодом обильных дождей с ноября по апрель.

Около 40% валового национального продукта Фиджи приходится на туристическую индустрию. Туристы едут сюда за уникальной разнообразной флорой и фауной, самобытной культурой и необычной кухней, а также пляжным отдыхом на роскошных курортах.

Острова Фиджи особо популярны среди богатых туристов. Так, прошлым летом, есмотря на то, что в остальном страна была закрыта для иностранных путешественников, группе из примерно 30 миллиардеров было разрешено провести на Фиджи три месяца в рамках специального соглашения с правительством.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, на Фиджи зарегистрировано 51 499 случаев заражения коронавирусом и 653 смерти по состоянию на 11 октября 2021 года.

Как сообщал УНИАН, ранее свои границы для туристов открыла Индия, остававшаяся закрытой полтора года.

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Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Марина Григоренко