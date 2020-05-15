Анонсирован последний рейс из Китая: украинцы могут эвакуироваться за 24 тысячи гривень

17 мая будет последний рейс для эвакуации украинцев из Поднебесной.

17 мая МАУ выполнит последний рейс из Китая в Украину.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Китае и Монголии.

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"В связи с многочисленными настойчивыми обращениями граждан, авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" запланирован специальный чартерный рейс по маршруту Шанхай-Киев (стоимость билета – около 6 500 юаней)", - отмечается в сообщении.

Отметим, что 6,5 тыс. юаней, это более 24 тыс. гривень.

Также сообщается, что после указанной даты специальных чартеров из Китая в Украину, скорее всего, больше не будет.

"Сейчас вряд ли возможно, по известным причинам, спрогнозировать дату возобновления регулярного авиасообщения между Китаем и Украиной. Таким образом, на неопределенное время единственным вариантом возвращения в Украину из КНР (кроме рейса МАУ 17 мая) будет транзит через Беларусь (стоимость авиабилета до Минска – 16 800 юаней), который также может быть прекращен в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации", - сообщили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, на днях из Турции в Киев вернулись более 100 украинцев.