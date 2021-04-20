Туристы смогут не сдавать тест на COVID-19.

Граждане Украины смогут посетить Черногорию без ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Читайте такжеНазваны аэропорты с самыми дешевыми тестами на COVID-19Об этом сообщил министр финансов и социального обеспечения Милойко Спаич в Twitter.

Так, украинцы могут не сдавать тест на COVID-19, чтобы отдохнуть в Черногории.

"Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021,для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР тестирование", - сообщил Спаич.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Людмила Жерновская