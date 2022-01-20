18 января 2022 года американские авиакомпании заявили о негативных последствиях для авиации в случае развертывания вблизи аэропортов инфраструктуры для 5G.

Крупнейшие международные авиакомпании заявили об отмене рейсов в США на фоне конфликта с внедрением 5G.

На данный момент об отмене рейсов заявили такие авиакомпании как Emirates, Air India, All Nippon Airways, Japan Airlines, Lufthansa и British Airways. Об этом сообщает CNN.

Авиакомпания Emirates приостановила полеты:

в Бостон;

в аэропорт О’Хара в Чикаго;

в аэропорт Форт-Уэрт в Далласе;

в межконтинентальный аэропорт имени Джорджа Буша в Хьюстоне;

в Майами;

в Ньюарк;

в Орландо;

в Сан-Франциско;

в Сиэтл.

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Авиакомпания Air India приостанавливает полеты:

между Дели и Сан-Франциско;

Чикаго и аэропортом Кеннеди.

Lufthansa отменила рейс:

между Франкфуртом и Майами.

Также авиакомпания заменит самолеты Boeing 747−8 на 747−400 на рейсах из Франкфурта в Лос-Анджелес, Чикаго и Сан-Франциско.

Авиакомпании В All Nippon Airways и Japan Airlines:

Отменяют рейсы в Штаты, которые планировалось выполнять на лайнерах Boeing 777. Вместо этого рейсы будут выполнять на самолетах Boeing 787.

Авиакомпании США и 5G:

10 августа 2021 года в США заявили о том, что связь пятого поколения (5G) является "реальной угрозой" и несет в себе риски для людей.

30 октября 2021 года Федеральное авиационное управление США (FAA) выразило беспокойство и заявило о том, что планирует выпустить ряд предупреждений для пилотов и авиакомпаний относительно потенциального влияния сетей связи пятого поколения (5G) на безопасность полетов.

В FAA считают, что влияние радиосигнала сети 5G на приборы, такие как альтиметр, который определяет расстояние между самолетом и земной поверхностью, может привести к сбоям в системах управления воздушными судами. Это связано с тем, что верхний порог частот для 5G 4,2 ГГц совпадает с нижним пределом, используемым в авиации.

18 января 2022 года американские авиакомпании заявили о негативных последствиях для авиации в случае развертывания вблизи аэропортов инфраструктуры для 5G. Представители авиакомпаний считают, что техника для 5G может вывести из строя значительное количество широкофюзеляжных самолетов.