Крупнейшие международные авиакомпании заявили об отмене рейсов в США на фоне конфликта с внедрением 5G.
На данный момент об отмене рейсов заявили такие авиакомпании как Emirates, Air India, All Nippon Airways, Japan Airlines, Lufthansa и British Airways. Об этом сообщает CNN.
Авиакомпания Emirates приостановила полеты:
- в Бостон;
- в аэропорт О’Хара в Чикаго;
- в аэропорт Форт-Уэрт в Далласе;
- в межконтинентальный аэропорт имени Джорджа Буша в Хьюстоне;
- в Майами;
- в Ньюарк;
- в Орландо;
- в Сан-Франциско;
- в Сиэтл.
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Авиакомпания Air India приостанавливает полеты:
- между Дели и Сан-Франциско;
- Чикаго и аэропортом Кеннеди.
Lufthansa отменила рейс:
- между Франкфуртом и Майами.
Также авиакомпания заменит самолеты Boeing 747−8 на 747−400 на рейсах из Франкфурта в Лос-Анджелес, Чикаго и Сан-Франциско.
Авиакомпании В All Nippon Airways и Japan Airlines:
Отменяют рейсы в Штаты, которые планировалось выполнять на лайнерах Boeing 777. Вместо этого рейсы будут выполнять на самолетах Boeing 787.
Авиакомпании США и 5G:
10 августа 2021 года в США заявили о том, что связь пятого поколения (5G) является "реальной угрозой" и несет в себе риски для людей.
30 октября 2021 года Федеральное авиационное управление США (FAA) выразило беспокойство и заявило о том, что планирует выпустить ряд предупреждений для пилотов и авиакомпаний относительно потенциального влияния сетей связи пятого поколения (5G) на безопасность полетов.
В FAA считают, что влияние радиосигнала сети 5G на приборы, такие как альтиметр, который определяет расстояние между самолетом и земной поверхностью, может привести к сбоям в системах управления воздушными судами. Это связано с тем, что верхний порог частот для 5G 4,2 ГГц совпадает с нижним пределом, используемым в авиации.
18 января 2022 года американские авиакомпании заявили о негативных последствиях для авиации в случае развертывания вблизи аэропортов инфраструктуры для 5G. Представители авиакомпаний считают, что техника для 5G может вывести из строя значительное количество широкофюзеляжных самолетов.