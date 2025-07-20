Это водоем популярен среди туристов.

Лето – лучшая пора для отдыха. В Украине много прекрасных мест для отпуска даже во время полномасштабной войны с Российской Федерацией. Для многих станет открытием, что хорошо провести время с семьей, друзьями или в гордом одиночестве можно не только на побережье Черного моря или в Карпатах. Один из таких вариантов – Белое озеро.

Где находится Белое озеро

Белое озеро (Украина) находится в Ровенской области вблизи села Рудка, на территории Ровненского природного заповедника. Добраться до него можно из Ровно или Вараша на маршрутке или на собственном автомобиле.

Если ехать на машине, нужно двигаться по трассе Е373, затем свернуть в сторону Полиц, а в Суховоле - налево, в направлении Старой Рафаловки.

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Озеро Белое имеет карстовое происхождение, что делает его уникальным среди водоемов Украины. Оно известно своими целебными свойствами, обусловленными высоким содержанием глицерина. Стоит отметить, что вода имеет уникальный белый оттенок из-за известняковых пород, окружающих водоем.

Как попасть к мольфару на Белое озеро

Многие слышали о мольфаре на Белом озере и едут на водоем его искать. К сожалению, Белое озеро, Ровенская область, никогда не славилось карпатскими магами. Историю об одном таком ведуне рассказывает украинский сериал "Мольфар".

Лента поведала о магических талантах мужчины, живущем на берегу Белого озера. К нему можно попасть только при условии, что у человека чистые намерения, а путь к его дому проходит через переправу на лодке, но это всего лишь сценарий, который не имеет ничего общего с реальностью.

Ранее УНИАН писал про Серебряное озеро Александрийского района.

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