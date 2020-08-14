Украина и Казахстан возобновляют авиасообщение

По словам министра, безопасность и соблюдение всех необходимых эпидемиологических требований остаются приоритетом в осуществлении авиа- и других видов перевозок.

Украина и Казахстан с 17 августа возобновят авиасообщение.

Читайте такжеУкраина и Израиль не будут возобновлять авиасообщение в ближайшем будущем - посолКак сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры в соцсети Facebook, об этом идет речь в официальном письме, направленном ведомством в Государственную авиационную службу Украины.

«В соответствии с протоколом заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 августа 2020 года, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения Республики Казахстан, Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана было принято решение возобновить с 17 августа 2020 международные авиарейсы с Украиной», - говорится в сообщении.

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, безопасность и соблюдение всех необходимых эпидемиологических требований остаются приоритетом в осуществлении авиа- и других видов перевозок.

«И мы тоже подтверждаем свою готовность и желание возобновить полеты между нашими странами», - цитирует пресс-служба Криклия.

Кто еще возобновил авиасообщение с Украиной:

Австрия разрешила авиасообщение с Украиной.

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