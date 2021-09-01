С 6 сентября в стране вводят новые требования, в частности, для тех, кто хочет попасть на ее территорию.

Власти Албании усиливают ограничительные меры из-за пандемии COVID-19.

Как сообщает МИД Украины, с 6 сентября в стране вводят новые требования, в частности, для тех, кто хочет попасть на ее территорию.

Так, въезд в страну разрешается при условии предоставления одного из следующих документов:

паспорта полной вакцинации от коронавирусной инфекции (последняя прививка должна быть сделана не позднее чем за две недели до планируемой даты въезда);

отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до въезда, или отрицательного результата теста на антиген COVID-19, сделанного не позднее 48 часов до въезда;

справки о перенесенном заболевании COVID-19 на протяжении последних 6 месяцев.

С 6 сентября новые требования также являются обязательными для граждан, путешествующих по территории Албании транзитом. Однако в министерстве отмечают, что в случае путешествия или транзита через Албанию необходимо проверить действительные условия въезда/транзита через соседние страны.

Читайте такжеДля украинцев открылись 35 стран Европы: полный список и условияКроме того, с 1 сентября в Албании вступит в силу новый комендантский час - с 23:00 до 6:00. Специальное разрешение на передвижение в течение указанного времени можно получить на портале е-Албания. Ночные клубы, пабы и дискотеки останутся закрытыми, а музыка разрешается до 23:00.

Использование масок для лица в открытых общественных помещениях отменено с 1 июня, тогда как обязательное правило покрытия лица маской в закрытых помещениях, общественном транспорте и в местах, где невозможно поддерживать физическую и социальную дистанции, будет оставаться в силе.

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Автор: Катерина Комолова