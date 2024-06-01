В некоторых регионах страны прекращены занятия в школах, улицы опустели, магазины закрылись, а люди не выходять на улицу.

Индию накрыла адская жара - температура в некоторых городах превышает +45 С, десятки людей уже умерли от теплового удара.

Так, в Дели 29 мая зафиксирована рекордная жара +52,9 С. Птицы и дикие обезьяны в городе теряют сознание от жары, передает Би-би-си. Кроме того, потребление воды сильно увеличилось, но из пересохших рек ее поступает все меньше. В столице из-за этого организовали общественные пункты раздачи воды.

В некоторых регионах страны прекращены занятия в школах, улицы опустели, магазины закрылись, а люди стараются не выходить на улицу.

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Экстремально жаркая погода уже убила около сотни индийцев. Точнее сказать сложно, поскольку общих цифр смертей от жары по стране Индия не публикует.

Высокий суд штата Раджастхан, где фиксируется самая жаркая погода, сообщил, что власти не приняли мер для защиты населения. "Из-за экстремальных погодных условий в виде жары в этом месяце погибли сотни людей", - заявили суде.

Жара в Индии

В стране всегда жарко в апреле, мае и июне, пока не наступит сезон муссонных дождей, однако в последние годы жара стала экстремальной. А жара в этом году бьет все предыдущие рекорды.

В 2023 году только в апреле и мае сильная жара унесла жизни более 100 человек в Индии и Пакистане.

Специалисты связывают экстремальную жару в Азии с изменением климата. Индия занимает третье место по выбросам парниковых газов.

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