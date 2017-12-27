В Германии круизный лайнер врезался в мост, пострадали десятки людей

В Германии на реке Рейн круизный лайнер врезался в мост. В результате аварии пострадало 27 человек.

Четверо пострадавших получили тяжелые травмы и были госпитализированы в больницу, сообщает немецкое издание Ziet.

Как пишет издание, судно Swiss Crystal направлялось в Нидерланды. Во время аварии на борту находилось 129 человек, среди которых 26 членов экипажа.

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Эвакуировать пассажиров смогли лишь через час после аварии. Для этого швейцарская компания, которая организовывала поездку, предоставила дополнительное судно. Врачи «скорой» оказали большинству пострадавших помощь на месте.

Сейчас полиция начала расследование инцидента. Трасса А42, которая проходит по мосту, была временно закрыта для проезда.

Как сообщал УНИАН, в апреле этого года в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По данным российских СМИ, семь человек пропали без вести. Всего на борту судна находились 12 человек: двое россиян, девять украинцев и один грузин.