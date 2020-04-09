Авиакомпания Qatar Airways возобновила перелеты в шесть городов Китая

Рейсы будут выполняться для обеспечения грузоперевозок без пассажиров и бортпроводников. Экипажи будут состоять только из пилотов.

Qatar Airways возобновила полеты на пассажирских самолетах из Дохи в шесть городов Китая для обеспечения грузоперевозок.

На линиях в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду, Чунцин и Ханчжоу будут использоваться широкофюзеляжные авиалайнеры Boeing 777-300ER, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Частота полетов составит от трех до семи в неделю в зависимости от направления. Рейсы будут выполняться без пассажиров и бортпроводников. Экипажи будут состоять только из пилотов.

Рейсы в Китай на пассажирских самолетах дополнят уже существующие рейсы Qatar Airways на грузовых воздушных судах.

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«Это значительно расширит наши возможности по доставке грузов по китайским маршрутам в условиях растущего спроса рынка на импортные и экспортные операции, включая срочные поставки товаров первой необходимости, свежих продуктов, продуктов питания и в большой мере предметов медицинского назначения из Китая в другие части света, где в настоящее время складывается критическая ситуация в области общественного здравоохранения», - сообщил глава Qatar Airways Group Акбар аль-Бакер.

По данным авиакомпании, после нынешнего изменения полетной программы емкости по перевозке грузов на рейсах из Китая увеличатся с 700 тонн до 1300 тонн в неделю.

Как сообщал ранее УНИАН, авиакомпания Turkish Airlines объявила о продлении отмены всех международных и большинстве внутренних рейсов до 1 мая.

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