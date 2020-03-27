"Большие выпуски с Антоном Птушкиным": топ-5 удивительных фактов об Австралии (фото)

В новом выпуске тревел-шоу исследуются невероятные пляжи Австралии и становится известен секрет счастья местных жителей.

Уже в это воскресенье в 10.45 в эфире канала «1+1» стартует второй выпуск новой программы «Большие выпуски с Антоном Птушкиным». В этот раз тревел-документалист отправится изучать удивительную страну, которая подарила миру вайфай, угги и легендарную рок-группу AC/DC – Австралию.

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Об этом сообщает пресс-служба «1+1».

Как отмечается в сообщении, Австралия – единственная в мире государство-материк. Благодаря тому, что страна со всех сторон омывается водами Тихого и Индийского океанов, здесь насчитывается более 10 тысяч пляжей нереальной красоты. В большом выпуске из Австралии Антон Птушкин побывает в двух самых известных туристических городах – Мельбурне и Сиднее, проедется по впечатляющей пейзажами Великой океанской дороге и покажет малоизвестные локации, до которых не всегда доезжают путешественники.

Из удивительных фактов об Австралии стоит выделить следующие:

Самый комфортный город для жизни. Свое знакомство со страной Антон начнет с Мельбурна. Это динамичный город был признан самым комфортным для жизни 7 раз подряд. В Мельбурне украинский тревел-документалист прогуляется по оживленными улицам с историческими зданиями, покажет розовое озеро и прогулки маленьких пингвинов, а также попытается разобраться, почему же именно этот город заслужил звание самого комфортного.

Квартал AC/DC. Не все знают, что мировая рок-легенда - группа AC/DC родом из Австралии. В Мельбурне Антон Птушкин попадет в переулок, который назвали в честь известных музыкантов. Стены этой небольшой, но очень яркой улицы разрисованы портретами участников группы и цитатами хитовых песен. Открывал переулок лично мэр Мельбурна.

Викторианское наследие. Австралией до сих пор формально правит королева Елизавета II. Британцы оказали огромное влияние на культуру и жизнь страны. Это можно заметить в английском языке, левостороннем движения и множества исторических зданий викторианской эпохи, которые сегодня удачно сочетаются в ансамбле с современными зданиями.

Австралийский футбол. Австралийцы придумали свой национальный вид спорта - футе. Это смесь регби и соккера, где игроки за матч пробегают по 20 км. А судья никогда не останавливает игру, даже в случае получения игроком травмы. Австралийский футбол - третий по количеству зрителей на трибунах вид спорта в мире.

Мировая столица серфинга. Во время своих австралийских приключений путешественник попадет в мировую столицу серфинга - Торквей. В этот город съезжаются серферы со всех уголков планеты, чтобы ловить самые большие океанские волны и наслаждаться теплым солнцем. Вместе с ними Антон Птушкин погуляет по легендарному австралийскому пляжу Bells Beach, а также снимет с дрона удивительное место, которое привлекает туристов своими фантастическими пейзажами - скалы «Двенадцать апостолов».

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