Великобритания продлит визы украинцам, которые из-за коронавируса не смогли покинуть страну

В частности, украинцам, у которых заканчивается срок действия визы, необходимо направить соответствующее письмо британскому правительству на электронный адрес.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии согласилось продлить срок действия визы до 31 мая украинским гражданам, которые из-за коронавируса не смогли покинуть страну.

Об этом сообщает Посольство Украины в Великобритании в микроблоге Twitter.

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«Уважаемые граждане, которые не смогли вернуться в Украину из-за COVID-19, что повлекло нарушение сроков вашей британской визы. Согласно достигнутой с Великобританией договоренности, те, кто оказались в такой ситуации, должны направить емейл в Хоум Офис CIH@homeoffice.gov.uk и ваши визы будут продлены до 31 мая», - говорится в сообщении.