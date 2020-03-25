Великобритания продлит визы украинцам, которые из-за коронавируса не смогли покинуть страну
13:47, 25 марта 2020Новости туризма
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В частности, украинцам, у которых заканчивается срок действия визы, необходимо направить соответствующее письмо британскому правительству на электронный адрес.
Иллюстрация / REUTERS
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии согласилось продлить срок действия визы до 31 мая украинским гражданам, которые из-за коронавируса не смогли покинуть страну.
Об этом сообщает Посольство Украины в Великобритании в микроблоге Twitter.
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«Уважаемые граждане, которые не смогли вернуться в Украину из-за COVID-19, что повлекло нарушение сроков вашей британской визы. Согласно достигнутой с Великобританией договоренности, те, кто оказались в такой ситуации, должны направить емейл в Хоум Офис CIH@homeoffice.gov.uk и ваши визы будут продлены до 31 мая», - говорится в сообщении.
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