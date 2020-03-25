В Египте дезинфицируют Великие пирамиды (фоторепортаж)
13:24, 25 марта 2020Новости туризма
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Дезинфицирующее средство распыляют в качестве меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции.
В Египте на окраине Каира дезинфицируют Великие пирамиды.
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Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
За сутки было зафиксировано 29 новых случаев, в том числе первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.
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