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В Египте дезинфицируют Великие пирамиды (фоторепортаж)

13:24, 25 марта 2020
Новости туризма
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В Египте на окраине Каира дезинфицируют Великие пирамиды.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

За сутки было зафиксировано 29 новых случаев, в том числе первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

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