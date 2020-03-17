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"Таких мер еще не было": в Германии пошли на радикальные шаги из-за вспышки коронавируса

09:45, 17 марта 2020
Новости туризма
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Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила о принятии еще более жестких ограничительных мер по сдерживанию вспышки коронавируса внутри страны.

Об этом сообщает DW.

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Для недопущения распространения коронавируса граждане должны отказаться от поездок внутри и за пределы страны.

«Таких мер у нас еще не было», – заявила канцлер. При этом запрет на поездки – лишь часть масштабных ограничительных мер. Предусмотрено также закрытие развлекательных заведений, магазинов, спортклубов и др.

«Я надеюсь на понимание людей. Нет смысла закрывать школу, если ее ученики встретятся в другом месте», – отметила Меркель.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 17 марта в мире зарегистрировано 182 405 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, умерли 7 154 человека. В то же время, выздоровели от болезни 79 433 человека.

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