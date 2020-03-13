Украинцам дали рекомендации в случае посещения Таиланда

В Таиланде нарушение требований власти по соблюдению мер в связи с коронавирусом будет наказываться штрафом до 3 тыс. 300 долларов США или лишением свободы на срок до одного года.

Посольство Украины озвучило рекомендации украинцам в случае посещения Таиланда.

Как говорится в заявлении Посольства Украины в Таиланде, "по состоянию на 13 марта в Королевстве Таиланд подтверждено 75 случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), в том числе один летальный".

Правительство королевства приняло и вводит ряд превентивных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса, в частности открытие информационно-мониторингового центра, введение более жестких визовых режимов с рядом стран, медицинский скрининг в пунктах пропуска через границу, практику самостоятельного 14-дневного карантина, обязательную дезинфекцию почтовой корреспонденции и тому подобное. В то же время новые случаи поражения коронавирусом, хоть и единичные, фиксируются почти ежедневно.

Посольство просит украинцев учесть ряд рекомендаций при планировании поездки в Таиланд наряду с общеизвестными медицинскими рекомендациями.

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В частности, при въезде в страну может возникнуть необходимость заполнения формы опроса, и для экономии времени пребывания в аэропорту рекомендуется заполнить ее раньше; работник иммиграционной службы Таиланда может попросить указать в иммиграционной карточке номер мобильного телефона, которым лицо будет пользоваться в стране (тайский или иностранный), для возможного дальнейшего контакта по вопросам, связанным с коронавирусом (самокарантин, мониторинг со стороны тайских врачей и т.п.); перед поездкой нужно обязательно оформить полис медицинского страхования, который будет включать покрытие медицинских расходов в результате вероятного поражения коронавирусом.

Обнаружение при въезде в страну симптомов коронавирусной инфекции повлечет принудительное направление на тестирование/карантин/лечение в одном из тайских медицинских учреждений. При отсутствии медицинского страхования или если страховой полис не покрывает такие расходы, следует быть готовыми к уплате стоимости диагностики/лечения за свой счет, что может быть финансово обременительным (стоимость только теста на коронавирус в разных больницах может составлять от 100 до 700 долларов США).

Если возникло подозрение на заболевание, рекомендуется безотлагательно обратиться в ближайшее медицинское учреждение или позвонить на «горячую линию» Департамента контроля заболеваний при Министерстве здравоохранения Таиланда - 1422 (возможные услуги кареты скорой помощи), а также информировать посольство Украины.

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"Стоит также заметить, что Королевство Таиланд на законодательном уровне признало такие страны и территории как КНР (включая Макао и Гонконг), Южная Корея, Италия и Иран зонами повышенной опасности распространения коронавируса. Лица, которые следуют транзитом/прибывают в Таиланд из указанных стран/территорий, могут быть признаны (по решению медицинского работника при пересечении границы) объектом дополнительных карантинных мероприятий (пребывание в течение 14 дней дома, ежедневное информирование медицинских работников о состоянии здоровья и т.д.)", - говорится в заявлении.

Кроме того, может потребоваться медицинская справка об отсутствии заболевания коронавирусом, без которой в Таиланде могут отказать в регистрации на рейс.

"Нарушение изложенных выше и других норм закона Таиланда об инфекционных болезнях буде наказываться штрафом до 3 тыс. 300 долларов США или лишением свободы на срок до одного года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел призывает украинцеввоздержаться от туристических поездок в страны, пораженные коронавирусом, в частности Египет, Таиланд, отдельные регионы Греции.

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