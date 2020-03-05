SkyUp объявил о "выгодных ценах" на рейсы в Прагу и Тель-Авив из Запорожья

Промотариф действует на рейсы до 22 октября включительно.

SkyUp Airlines запускает промотарифы на рейсы в Прагу и Тель-Авив из Запорожья. В Чехию, Израиль и обратно.

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Как сообщает сайт авиаперевозчика, купить билеты по специальной цене можно до 11 марта включительно. Промотариф действует на рейсы до 22 октября включительно.

"SkyUp Airlines запускает промотарифы на рейсы в Прагу и Тель-Авив из Запорожья. В Чехию, Израиль и обратно – по выгодной цене", - говорится в сообщении.

Расписание и цены:

Куда: Запорожье – Прага – Запорожье.

Когда: по четвергам и воскресеньям.

Цена: от 2735 грн без багажа туда и обратно.

Куда: Запорожье – Тель-Авив – Запорожье.

Когда: по четвергам и воскресеньям.

Цена: от 4 299 грн без багажа туда и обратно.

Цены за билеты актуальна на момент публикации.

Количество акционных билетов ограничено, забронировать их можно на сайте авиаперевозчика.

Компания также напомнила, что в мае-июне из Запорожья планируется запустить рейсы на Крит, в Грузию, Болгарию, Италию, Испанию и на Кипр.

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