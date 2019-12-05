В компании сообщили, что билеты уже можно купить на сайте.

Украинский лоукостер SkyUp Airlines запустит новые рейсы из Запорожья в Римини, Ларнаку, Батуми и Бургас.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

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Согласно сообщению, рейс Запорожье - Батуми (Грузия) будет выполняться с 2 июня 2020 года по вторникам и пятницам, а стоимость билета в одну сторону - от 1653 грн.

Рейс Запорожье - Римини (Италия) будет выполняться с 1 июня по понедельникам, а стоимость билета в одну сторону - от 1893 грн.

Рейс Запорожье - Бургас (Болгария) будет выполняться с 2 июня по вторникам, а стоимость билета в одну сторону - от 1605 грн.

Рейс Запорожье - Ларнака (Кипр) будет выполняться с 27 мая по средам, а стоимость билета в одну сторону - от 1605 грн.

В пресс-службе сообщили, что билеты уже можно купить на сайте.

Как сообщал УНИАН, ранее SkyUp Airlines запустил новые рейсы из Запорожья и Львова в Тель-Авив (Израиль).

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

Первые чартерные полеты авиакомпании SkyUp состоялись в 2018 году, а в конце декабря она запустила регулярные рейсы.