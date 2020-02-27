В закрытом из-за коронавируса ботсаду Шанхая настоящие экскурсии заменили виртуальными (видео)

Обычно посмотреть на вишневый цвет в Шанхайский ботсад приходят до 100 тысяч посетителей.

Из-за коронавируса в ботсаду Шанхая настоящие экскурсии заменили виртуальными.

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Как говорится в сюжете ТСН, сад закрыт с конца января, как и большинство общественных мест в Шанхае. Поэтому аллеи с вишнями, которые как раз сейчас начинают цвести и обычно привлекают немало туристов, абсолютно пустые.

Чтобы люди увидели эту красоту, ученые делают онлайн туры, ходят в одиночестве между деревьев, рассказывают о них, как на обычной экскурсии, снимают это на видео и выкладывают в Интернет.

В ботсаде уверяют, что при нормальных условиях посмотреть на вишневый цвет приходят до 100 тысяч посетителей.

Отметим, из-за коронавируса жители многих районов Китая были вынуждены буквально запереться дома. И чтобы совсем не заскучать, они придумывают все новые и новые способы развлечений, к примеру, устраивают онлайн-дискотеки.

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