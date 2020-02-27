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Воронцовский маяк в Одессе официально признали туристическим объектом

02:00, 27 февраля 2020
Новости туризма
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Воронцовский маяк официально стал туристическим объектом / фото УНИАН

Об этом сообщает портал Zruchno.Travel со ссылкой на Администрацию морских портов Украины.

Данные объекты были включены в реестр туристического информационного центра Департамента культуры и туризма.

"Новый статус Одесского порта и Воронцовского маяка поможет туристам легче попасть к достопримечательностям. До сегодняшнего дня для этого чаще всего были нужны посредники - теперь доступ открыт для всех", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в пригороде Одессы из-за урагана едва не смыло дамбу.

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