Воронцовский маяк в Одессе официально признали туристическим объектом

Почетный статус также получил Одесский порт.

Знаменитый Воронцовский маяк в Одессе, а также Одесский порт официально стали туристическими объектами.

Об этом сообщает портал Zruchno.Travel со ссылкой на Администрацию морских портов Украины.

Данные объекты были включены в реестр туристического информационного центра Департамента культуры и туризма.

"Новый статус Одесского порта и Воронцовского маяка поможет туристам легче попасть к достопримечательностям. До сегодняшнего дня для этого чаще всего были нужны посредники - теперь доступ открыт для всех", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в пригороде Одессы из-за урагана едва не смыло дамбу.