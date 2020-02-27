Воронцовский маяк в Одессе официально признали туристическим объектом
02:00, 27 февраля 2020Новости туризма
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Почетный статус также получил Одесский порт.
Воронцовский маяк официально стал туристическим объектом / фото УНИАН
Знаменитый Воронцовский маяк в Одессе, а также Одесский порт официально стали туристическими объектами.
Об этом сообщает портал Zruchno.Travel со ссылкой на Администрацию морских портов Украины.
Данные объекты были включены в реестр туристического информационного центра Департамента культуры и туризма.
"Новый статус Одесского порта и Воронцовского маяка поможет туристам легче попасть к достопримечательностям. До сегодняшнего дня для этого чаще всего были нужны посредники - теперь доступ открыт для всех", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в пригороде Одессы из-за урагана едва не смыло дамбу.
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