"ГогольFest" в этом году состоится минимум в 9 городах

Среди городов, куда приедет фестиваль – Дрогобыч, Славутич, Ирпень и другие.

Ежегодный фестиваль современного искусства "ГогольFest" в 2020 году пройдет по меньшей мере в девяти городах Украины.

Об этом сообщил основатель и президент фестиваля Владислав Троицкий в интервью изданию "Журналист".

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"В этом году у нас будет от 9 до 12 фестивалей на данный момент. Там будет и Дрогобыч, и Славутич, там будет Ирпень, там будет Полтава, там будет Винница, тот же Мариуполь, Днепр, Одесса, Ужгород, который как бы на периферии нашего сознания", – отметил Троицкий.

По его словам, уникальная концепция "Гогольfestа" заключается в том, что благодаря ему в городах происходит инициация местных активистов, художников и неравнодушных людей. За счет этой концепции, отметил Троицкий, "ГогольFest" вошел в топ-5 лучших фестивалей Европы.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году "ГогольFest" проходил в Виннице. В течение трех дней фестиваль посетили более 13 тысяч человек. Свои работы на нем представляли не только украинские, но и европейские художники.

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